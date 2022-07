Nier Automata, ecco svelato il mistero del luogo segreto irraggiungibile

Nier Automata è tornato a far parlare di sé di recente per un mistero, che ha coinvolto tutta la community.

Il titolo di Yoko Taro ha conquistato anche Nintendo Switch, con una versione ad hoc che uscirà ad ottobre e che potete già prenotare su Amazon.

Un titolo che i giocatori di tutto il mondo hanno amato, e che ora anche i fan Nintendo potranno provare (magari di nuovo).

Di recnete i giocatori sono tornati a vestire i panni di 2B per svelare un mistero riguardo un luogo segreto, mai visto prima, e per ora irraggiungibile.

Come ha riporta to PCGamesN, qualcuno ha scoperto una stanza segreta all’interno del gioco, ma sembra impossibile entrarci.

Su Reddit, qualcuno aveva anche condiviso un video con un giocatore intento ad entrare in una stanza segreta, ma nessuno è riuscito a replicare questa impresa.

Nessuno ce l’ha fatta perché, come potevamo immaginare, il luogo segreto è in realtà una mod. L’illusione è finita, quindi, come riporta Gamespot.

La chiesa segreta di Nier Automata si è confermata essere finta, una mod di grande qualità.

La verità è stata svelata una live su Twitch, dove gli autori della mod si sono fatti avanti dichiarando che i video diffusi in origine su Reddit sono opera loro, un team composto dai modder Devolas Revenge, Woeful_Wulf e RaiderB.

A conferma di questo, i modder in questione hanno affermato che pubblicheranno anche contenuti aggiuntivi e video che mostrano la realizzazione di questa mod.

Speravamo che questo potesse essere un altro vero segreto dopo quello scoperto qualche tempo fa. Un finale che è stato dichiarato come l’ultimo segreto di Nier Automata.

Se vi manca 2B potete aspettare la nuova serie animata, in cui sarà protagonista e tornerà in grande spolvero.

A proposito di misteri videoludici, più o meno, ecco come la serie Netflix di Resident Evil si è legata completamente ai videogiochi.