Una creatura di Elden Ring esiste davvero, e brilla nel buio

Elden Ring è un gioco pieno di creature fantastiche, ma quanto pare ce n’è una che ha deciso di superare i confini del videogioco.

Il soulslike (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) ha infatti dalla sua una ricca fauna di animali, dai cani ai basilischi.

Mentre alcuni giocatori sono ancora impegnati a superare il primo boss, qualcuno ha fatto una scoperta davvero molto interessante.

L’utente di Reddit u/IamPotato14 (via Game Rant) ha portato all’attenzione di tutti che il cosiddetto Rabbitgaroos di Elden Ring esiste davvero.

Il fatto ancora più incredibile e sbalorditivo è che la controparte nella vita reale brilla nel buio, cosa questa che rende l’animale – noto come Springhare – unico nel suo genere.

In Italia viene riconosciuto come ‘lepre saltatrice cafra’ (o Pedetes capensis Forster) ed è di fatto un mammifero roditore della famiglia dei Pedetidi.

A prima vista, può somigliare a una sorta di curioso incrocio fra un coniglio, uno scoiattolo ed un canguro. La scoperta, che ha sicuramente dell’incredibile, è accompagnata da un’immagine che mette i due animali a confronto.

Lo springhare di Elden Ring è unico e si trova nelle foreste e nelle pianure di Limgrave o nella Liurnia sud-occidentale dei Laghi. Gli animali della vita reale, tuttavia, vivono in realtà nell’Africa meridionale e orientale.

Solo altri quattro mammiferi sul pianeta hanno una pelliccia bio fluorescente, il che rende lo springhare membro di un club piuttosto esclusivo. Purtroppo, però, essendo animali in via di estinzione (preda di altre 21 specie, compresi gli umani) è davvero difficile trovarne in circolazione.

