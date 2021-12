Una copia di Zelda è stata venduta per 4.000 dollari (ma c’è un perché)

Una copia originale di The Legend of Zelda per Nintendo Famicom ha raggiunto l’equivalente di 4.000 dollari durante un’asta dedicata. Il perché il gioco abbia raggiunto questa cifra da capogiro è semplice, ed è legato a una marca di ramen.

Il franchise che con Breath of the Wild è diventato ancora più celebre, continua quindi a far discutere e – in questo caso – a strappare anche un sorriso.

Se quindi qualcuno ha deciso in tempi non sospetti di mettere una cartuccia di Zelda nel succo d’arancia (senza farle fare una bella fine, ovviamente), ora si è andati ancora oltre, ma in senso buono.

Come riportato anche dai colleghi di GamesRadar+, la cartuccia di Zelda “al ramen” è un raro oggetto da collezione chiamato Charumera Zelda no Densetsu, dal nome della popolare azienda giapponese di ramen istantaneo.

Secondo Gaming Alexandria, l’oggetto in questione è una versione limitata consegnata a 1.500 vincitori di un giveaway datato 1986 e indetto da Nintendo e Myojo Charumera.

L’oggetto da collezione è stato recentemente venduto per la strabiliante cifra di 453.000 yen (ossia 3.966 dollari al cambio attuale) in un’asta di Yahoo Japan.

Si tratta di una cifra realmente sorprendente, anche e soprattutto per il fatto che il prezzo altissimo è dovuto in primis a un semplice adesivo che porta il nome di una marca di ramen.

