Un vero pesce gioca a Pokémon e commette una frode con carta di credito

Sì, la notizia è vera come la storia per intero, ovvero quella di un pesce che è riuscito a giocare a Pokémon Scarlatto e Violetto con tanto di potenziale frode.

I titoli di Game Freak, che trovate ancora su Amazon nonostante tutto, continuano a far parlare di sé anche e soprattutto per la creatività dei giocatori.

Abbiamo visto Scarlatto e Violetto diventare sexy, perché alcuni giocatori hanno approfittato di una funzionalità per creare delle scene tenere.

E non poteva mancare neanche l’inevitabile mod, stavolta su Elden Ring, che ha fatto diventare l’Interregno una sorta di seconda zona di Paldea.

Ma niente può battere il pesce che gioca a Scarlatto e Violetto rischiando di fare danni notevoli (tramite Kotaku). Ma andiamo con ordine.

Uno youtuber ha creato un controller speciale per Nintendo Switch, dedicato al suo pesce domestico, per consentirgli di videogiocare in streaming. Ha basato il suo intero canale su questo tipo di contenuti, tra l’altro.

Come funziona? Quando un pesce nuota sopra una certa area del “controller”, il gioco lo registra come input di un pulsante specifico.

Mutekimaru Channel ha lasciato giocare il suo pesce agli ultimi titoli Pokémon, ritrovandosi però in una situazione spiacevole.

Nel mezzo di una battaglia contro uno dei capipalestra di Scarlatto e Violetto, lo youtuber si allontana per un attimo dalla postazione e il gioco crasha.

Così il pesce è nel pieno controllo della Switch e del suo sistema, con gli input che non sono più all’interno del gioco.

Con una serie di comandi, il pesce entra nell’eShop, aggiunge 500 yen al conto del proprietario mostrando per altro i dati della carta di credito in diretta streaming. Il tutto per acquistare un elemento cosmetico di Nintendo Switch Sports, utilizzando per altro anche alcune monete d’oro rimaste nell’account.

Ecco l’accaduto nel momento esatto:

Mentre a noi rimane questa bellissima storia, lo youtuber si è ritrovato ovviamente con la sua carta di credito doxxata perché i dati sono stati mostrati in diretta, mentre sta cercando di chiedere un rimborso a Nintendo per l’acquisto erroneo.

Speriamo che Mutekimaru Channel faccia un contenuto anche relativo alla sua chiamata al supporto tecnico di Nintendo, perché vogliamo assistere alla spiegazione dell’accaduto al dipendente di turno.

La cosa grottesca è che tutto questo è successo, per altro, per i famigerati problemi tecnici di Scarlatto e Violetto. I quali dovrebbero migliorare, e forse sparire, con il prossimo aggiornamento.

