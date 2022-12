Pokémon Scarlatto e Violetto possono diventare molto sexy, a quanto pare

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno molti problemi e questo e noto, ma di certo non si può dire che i giocatori non provino affetto per le loro creature preferite.

I nuovi giochi della serie, che hanno permesso anche la creazione di una Nintendo Switch a tema che trovate su Amazon, sono probabilmente tra i giochi più discussi dell’anno.

Con così tanti problemi che anche Nintendo e The Pokémon Company hanno dovuto ammettere la gravità della situazione, promettendo soluzioni a breve.

Problemi che si ripercuotono, a quanto pare, anche sull’aspetto competitivo del gioco perché le partite sembrano quasi truccate.

Ma non importa, perché intanto i giocatori hanno trovato il modo di creare delle situazioni molto intriganti con i propri Pokémon.

Come riporta Kotaku, infatti, ci sono dei momenti in cui è possibile scambiarsi effusioni molto esplicite con alcuni Pokémon.

Tra le funzionalità di Pokémon Scarlatto e Violetto c’è la possibilità di fare un picnic con i propri Pokémon preferiti, per passare il tempo in serenità tra un esplorazione e l’altra. Qualcuno ha scoperto un modo per renderlo leggermente più piccante.

Interagendo con una delle creature e premendo il pulsante A, questa si avvicinerà e comincerà a dispensare cuori dalla felicità per indicare il livello di amicizia con il Pokémon stesso.

Qualcuno è riuscito a baciare Meowscarada, la terza evoluzione di Sprigatito, uno degli starter:

Quella che vedete qui sopra non è ovviamente un’animazione intenzionale di un bacio, ma è indubbio che anche per la forma bipede di Meowscarada ci sia stata qualche sorta di piccola malizia da parte di Game Freak.

Si tratta di una coincidenza data dal movimento del Pokémon che, però, potrebbe non essere del tutto non intenzionale. Pensiero nostro.

Nel frattempo il rivale di Pokémon Scarlatto e Violetto ha fatto dei bei numeri, nonostante non siano paragonabili ai giochi di Game Freak in ogni caso.

E chissà cosa farà Game Freak dopo questi nuovi episodi del franchise. Che sia arrivato il momento di darsi all’ippica?