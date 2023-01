Pokémon Scarlatto e Violetto diventeranno migliori, arriva una nuova patch

Di Pokémon Scarlatto e Violetto si è parlato molto, anche e soprattutto per la resa finale del prodotto, ma con il prossimo aggiornamento le cose potranno cambiare forse.

I titoli di Game Freak, che trovate ancora su Amazon nonostante tutto, li ricorderemo a lungo e non per la loro bellezza purtroppo.

Ma più per il fatto che, confrontandolo con gli altri episodi del franchise, alla fine la nuova coppia di produzioni Pokémon si è rivelata la peggiore della serie.

Anche se, nonostante tutto, i due giochi più odiati della serie sono diventati invece i titoli più di successo non solo del franchise, ma dell’intera Nintendo.

Ma le cose potrebbero cambiare perché, come riporta VGC, la coppia di titoli sta per ricevere un nuovo aggiornamento che andrà a migliorare gli aspetti più controversi.

La patch 1.2 verrà pubblicata a febbraio e, sebbene i dettagli non siano ancora chiari, pare che includerà correzioni di bug e aggiungerà funzionalità.

Inoltre, anche l’app mobile di Pokémon Home verrà aggiornata nello stesso momento, permettendo anche ai giocatori di Scarlatto e Violetto di spostare i propri Pokémon.

La notizia della patch è stata condivisa insieme a un nuovo video commemorativo chiamato 1008 Encounters, che celebra le 1008 creature che ora fanno parte del franchise.

In tutto questo stiamo aspettando di capire se e come i due giochi si aggiorneranno in maniera massiccia, con dei DLC degni di questo nome che potrebbero essere già stati mostrati tramite un leak.

Chissà se, dopo questo aggiornamento, Pokémon Scarlatto e Violetto diventeranno finalmente dei giochi completi o dovremmo ancora parlarne con dei “se” e dei “ma”, come abbiamo fatto finora.

Nel frattempo Nintendo, anche grazie ai giochi della serie, è riuscita a mantenere un record pazzesco in tanti anni. Da 18 anni, infatti, ha dominato le classifiche di vendita giapponesi con un certo distacco.