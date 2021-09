Un remake next-gen (leakato) anche su PS5 ora è ufficiale

THQ Nordic ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su Destroy All Humans 2 Reprobed, remake del gioco del 2006 in sviluppo presso Black Forest Games, lo studio tedesco dietro il rifacimento dell’originale Destroy All Humans.

Seguendo il filone dei remake di successo come quello di Resident Evil 2, anche la nuova avventura dell’alieno Cryptosporidium promette di fare felici i fan del franchise.

Già nel trailer leakato involontariamente da PlayStation alcuni giorni fa, avevamo potuto intuire le potenzialità di questo progetto.

Come riportato anche da GameSpot, Reprobed sarà ambientato negli anni ’60, in una San Francisco fittizia chiamata Bay City, oltre ad altre località ispirate a luoghi come Londra, l’Unione Sovietica e Tokyo.

Il gioco ci farà viaggiare anche sulla Luna, rendendo il secondo capitolo della serie di Destroy All Humans ancora più stravagante del predecessore.

Per il remake, gli sviluppatori di Black Forest hanno confermato che il gioco, oltre a una grafica e prestazioni ovviamente migliorate, offrirà anche un sistema di distruzione nuovo di zecca.

In particolare, gli edifici danneggiati ora prenderanno fuoco e andranno in fiamme prima di crollare definitivamente sotto i nostro colpi.

Il remake offrirà anche tutta una serie di nuove armi, sebbene il team di sviluppo abbia confermato che la pistola sonda del gioco originale tornerà anche in questo sequel.

Tra le nuove armi troviamo uno spara dischi, assieme alla cosiddetta “Burrow Beast”, in grado di evocare un verme dal sottosuolo (strizzando l’occhio al film Tremors, con Kevin Bacon).

Destroy All Humans 2 Reprobed sarà giocabile da soli o in cooperativa a schermo condiviso, ed è in sviluppo in esclusiva per console next-gen PS5 e Xbox Series X|S e PC nel corso del 2022.

