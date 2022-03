Un pezzo di storia del videogioco distrutto da un bombardamento russo

Da troppe settimane le truppe russe hanno attaccato l’Ucraina dalla Bielorussia e dalla Crimea, scatenando un conflitto che purtroppo ha toccato anche il mercato dei videogiochi.

S.T.A.L.K.E.R. 2, ad esempio, non avrà troppe speranze di uscire a breve finché la situazione – e la sopravvivenza degli stessi sviluppatori – non si metterà per il meglio.

Lo stesso governo ucraino, a inizio conflitto, ha fatto esplicita richiesta a PlayStation e Xbox di “bloccare” i giocatori russi dai loro servizi di punta, cosa poi accaduta.

Ora, come riportato da Kotaku, un museo dedicato ai videogiochi del passato è stato distrutto in Ucraina a seguito di un bombardamento russo.

Un grande museo privato dedicato ai computer e ai videogiochi retrò è stato distrutto all’inizio di questa settimana in Ucraina a causa della terribile invasione del paese da parte della Russia.

Mentre la distruzione di un museo non è ovviamente affatto paragonabile alle migliaia di morti e feriti, si tratta comunque di un grave attacco, dato che oltre 500 pezzi di storia del videogioco sono stati distrutti.

Il museo, situato a Mariupol, era gestito da Dmitry Cherepanov. La notizia della sua distruzione è stata confermata dall’account Twitter dell’Ukrainian Software and Computer Museum.

Secondo quanto riferito, il proprietario Cherepanov è salvo (ed è quello che conta veramente, in questo caso).

It has been reported that the Mariupol Computer Museum in Ukraine, a privately owned collection of over 500 items of retro computing, consoles and technology from the 1950s to the early 2000s, a collection nearly 20 years in the making, has been destroyed by a bomb. pic.twitter.com/7xKi3yYjth

— Lord Arse! (@Lord_Arse) March 23, 2022