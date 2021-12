Un nuovo videogioco di Ghostbusters? «Sta già succedendo» per Ernie Hudson

Se siete appassionati di Ghostbusters e non vedete l’ora che esca un nuovo gioco sulla ironica e scalmanata banda di acchiappafantasmi più famosa del cinema, forse è arrivato il momento che state aspettando.

A quanto pare infatti in futuro potremmo avere un altro videogioco della saga con tanto di Ernie Hudson come uno dei protagonisti.

Hudson come sappiamo è l’attore che interpreta Winston Zeddemore nella famosa serie di film, e ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni in un video del canale YouTube di Countdown City Geeks, riguardanti il supposto nuovo gioco di Ghostbusters in arrivo.

L’attore ha tra l’altro prestato le sue sembianze al suo personaggio del gioco del 2009, che è stato recentemente riproposto tramite una remaster anche su console Nintendo Switch, e a quanto pare avrebbe già ricevuto la proposta e sarebbe disposto a recitare in un altro titolo.

Qui di seguito il video in questione:

«Ho appena ricevuto un’e-mail, perché stiamo facendo un altro videogioco. Stanno programmando ora la registrazione, e non sono molto sicuro di chi lo farà, conosco me e Danny (Dan Aykroyd), credo. Non sono sicuro che Billy (Bill Murray) farà qualcosa al riguardo. Quindi, ci sarà un altro videogioco… Quando lo faranno uscire, non lo so, ma sta sicuramente succedendo».

Hudson si è anche esposto riguardo i problemi che gli sviluppatori hanno avuto per ottenere la sua immagine nel gioco:

«Mi hanno inviato prototipi del personaggio per ottenere l’immagine giusta, sembra che abbiano difficoltà a creare in qualche modo la mia immagine. È così strano per me che riescano a far sembrare Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis esattamente come sono, ma finisco per sembrare Eddie Murphy o qualcun altro».

Per adesso ovviamente non sappiamo altro che questo, ovvero un semplice rumor. Non si sa niente di ufficiale e nemmeno chi lavorerà a questo probabile progetto, crediamo dunque che bisognerà aspettare un po’ di tempo prima di saperne qualcosa di certo.

I Ghostbusters sono anche arrivati su Resident Evil 2, se siete nostalgici degli acchiappafantasmi date un’occhiata a questa mod.

Se invece volete farvi un’idea della remastered dell’ultimo gioco di Ghostbusters potete leggere la nostra recensione del titolo.

Infine, sempre in tema film e videogiochi, sembra che stia per uscire un’attesissima pellicola basata su un videogioco che potrebbe sorprenderci.