Un nuovo gioco Marvel verrà annunciato domani… e c’entra Hearthstone

Sembra proprio che i fan Marvel dovranno puntare l’orologio per domani, perché la Casa delle Idee annuncerà un nuovo videogioco.

Dopo la debacle di Marvel’s Avengers (che potete acquistare a pochissimo su Amazon), i fan della Marvel hanno bisogno di un nuovo titolo interessante.

Square Enix, alla fine, ha dovuto ammettere che l’ambizioso titolo con gli eroi più potenti della Terra non ha raggiunto i risultati sperati.

Talmente tanto che Marvel’s Avengers fa parte di quelle proprietà intellettuali che sono state cedute con la recente vendita massiccia, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Domani potrebbe essere un giorno frizzante per i fan della Marvel, perché alle 19.00 verrà annunciato un nuovo videogioco.

Al momento non sappiamo granché, se non qualche informazione trapelata tramite i colleghi di Gamespot.

Ma prima, ecco il brevissimo teaser:

New Game Announcement! Tune in tomorrow at 10 AM PST. pic.twitter.com/TIHbrUqmOK — Marvel Entertainment (@Marvel) May 18, 2022

Nel breve filmato vediamo America Chavez, resa di recente celebre al grande pubblico da Doctor Strange e il Multiverso della Follia al cinema, che sembra combattere Venom. Poco dopo un “Oh snap” (riferimento a Thanos?), vediamo anche Riri Williams alias Ironheart volare nel cielo.

La presenza di Riri Williams dimostra una certa conoscenza profonda dei fumetti, visto che si tratta di un personaggio noto perlopiù ai fan Marvel più stretti.

Il video teaser mostra anche i loghi di Nuverse, publisher con sede a Hong Kong, e Second Dinner, studio indipendente dell’ex-game director di Hearthstone, Ben Brode.

Second Dinner si descrive come una “piccola azienda indipendente con grandi sogni”, ma pubblicare un gioco Marvel come primo titolo è sicuramente una bella sfida.

Vista l’esperienza di Ben Brode, magari sarà davvero un gioco di carte? Chi lo sa.

Nel frattempo, continuiamo a sperare in un bel videogioco di Doctor Strange. Impossibile, dite? Assolutamente no: leggete qui.

Gli eroi Marvel continuano ad apparire ovunque, in ogni caso, come in Fornite che di recente ha accolto uno degli ultimi personaggi apparsi al cinema.