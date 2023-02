Un Nintendo Direct potrebbe essere vicino, e promette grandi cose

Anno nuovo, iniziano a rincorrersi le voci che vogliono Nintendo pronta a tenere un Direct durante il mese di febbraio, un evento atto a mostrare le prossime novità in arrivo su Switch.

La piattaforma ibrida sta infatti preparandosi a un 2023 fatto di grandi uscite, alcune delle quali davvero molto importante.

Il nuovo evento sarà con molta probabilità dedicato ai giochi in uscita entro la prima metà dell’anno, inclusa qualche sorpresa legata magari al prossimo Zelda Tears of the Kingdom.

Difatti, come riportato anche da Gamereactor, un nuovo Nintendo Direct sarebbe infatti in arrivo già nel corso della prossima settimana.

Jeff Grubb di Giant Bomb ha rivelato che un nuovo Nintendo Direct potrebbe tenersi già la prossima settimana, con la data del 6 febbraio indicata come il giorno – al momento solo presunto – per la presentazione ufficiale.

La cosa in ogni caso non sorprende più di tanto, visto che Nintendo dà spesso spazio a un Direct all’inizio dell’anno, più precisamente attorno a febbraio o marzo.

Con l’uscita ormai prossima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a maggio, ci si aspetta di vedere qualcosa di più sul gioco proprio in occasione di un prossimo Direct.

Ricordiamo in ogni caso che ci sono anche molti altri titoli che Nintendo potrebbe mostrare e, visto che si vocifera che il 2024 sarà l’anno del lancio di una nuova console prodotta dalla Casa di Mario, è probabile che questo Direct sia di fatto uno degli ultimi per l’attuale Switch.

Ma non solo: Tears of the Kingdom potrebbe aver involontariamente confermato il supporto a Nintendo Switch Online, secondo una fonte che ha procurato un indizio cardine.

