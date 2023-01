Nintendo Switch 2 avrebbe già una finestra di lancio (e non è lontana)

Nintendo Switch è una console che non ha mai deluso i giocatori, sebbene da mesi si parla di un eventuale – e questo punto molto probabile – Nintendo Switch 2 (nome provvisorio, ovviamente).

Alla base del successo di Switch (che trovate anche su Amazon) c’è sicuramente anche un modello comunicativo vincente, a cui va ad unirsi una serie di giochi esclusivi al top.

E se settimane fa il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha bocciato in toto l’idea di possibili acquisizioni in vista, la Grande N guarda al futuro.

Quindi, dopo che Nintendo ha accennato di recente a una caratteristica molto importante della sua prossima console, potrebbe essere stata rivelata ora una finestra di lancio.

Come riportato da Metro.co.uk, sarebbero in corso trattative con i fornitori di Nintendo, la quale si starebbe preparando per il lancio di una nuova console.

Nintendo Switch compirà sei anni il prossimo marzo e, sebbene non si tratti di un’età insolita per una console in vita, non sorprende sentire parlare del successore.

Le voci suggeriscono che i piani iniziali per uno Switch Pro sono stati abbandonati: Nintendo non ha mai confermato nulla se non l’intenzione di mantenere operativa Switch originale il più a lungo possibile.

Tuttavia, secondo il quotidiano economico Nikkei, sembra che siano iniziate le trattative con i fornitori per i nuovi sistemi di produzione.

L’articolo non rivela le sue fonti, né entra in ulteriori dettagli, ma afferma che il successore della Switch dovrebbe uscire nella seconda metà del 2024. Nikkei prevede anche che verranno vendute 20 milioni di console Switch nel corso del 2023.

Nikkei afferma inoltre che l’era di Nintendo Switch sarà probabilmente la generazione di console più lunga che la Casa di Mario abbia mai avuto. Ciò significa che batterà il NES, che è stato lanciato nel 1983 e che in Giappone è stato dismesso solo nel 2003 (sebbene la produzione occidentale sia cessata nel 1995).

Secondo un insider, tempo fa sarebbe già stata decisa la data di lancio: se l’indiscrezione fosse confermata, potremmo vedere la nuova piattaforma hardware addirittura nella prima metà del 2023, sebbene ciò appare molto improbabile.

Ma non solo: tempo fa è spuntato un nuovo indizio sull’esistenza di Switch Pro o una nuova console Nintendo: questa volta arriva dagli sviluppatori di Pokémon.

Infine, Zelda Tears of the Kingdom potrebbe essere l’ultimo gioco davvero grosso per la console Nintendo Switch attualmente in commercio.