Un intrigante gioco narrativo da tenere d’occhio arriva ufficialmente ad agosto

L’estate è un ottimo momento per far debuttare piccoli videogiochi che altrimenti rischierebbero di essere oscurati da altri nomi più da vetrina, in periodi fitti come il primo quarto o l’autunno. L’anno scorso, ad esempio, l’ottimo The Forgotten City (lo trovate su Instant Gaming) si fece notare proprio durante l’estate – e quest’anno potrebbe seguire la stessa scia South of the Circle.

Già disponibile come esclusiva di Apple Arcade (come Fantasian, tutt’oggi), il gioco è un’avventura dalla forte impronta narrativa, che si vuole distinguere sia per la scrittura che per una direzione artistica per illustrazioni che colpisce nel segno.

Ambientato durante la Guerra Fredda, il gioco vi permette di esplorare le vicende di Peter, ritrovatosi in Antartide in seguito a un atterraggio di fortuna. Nella sua nuova realtà, lo studioso di Cambridge vedrà al centro della vicenda anche il rapporto con la sua collega Clara – ma soprattutto vedrà il suo destino venire influenzato dalle decisioni del giocatore, che plasmeranno la storia.

«Vestirai i panni di Peter, uno studioso di Cambridge che dopo un atterraggio di fortuna si ritrova in Antartide durante la guerra fredda. Mentre andrà in cerca di aiuto scopriremo anche il suo passato, che svelerà come le pressioni e le aspirazioni lo abbiano condotto in questa tragica situazione da cui deve sfuggire» raccontano gli sviluppatori del premiato team State of Play (vincitore ai BAFTA), descrivendo la loro esperienza di gioco.

«Il fulcro della storia è il peso delle scelte: tra carriera, amore e desiderio di mantenere le promesse fatte».

Ci sono sicuramente delle interessanti premesse per chi ama le narrazioni coinvolgenti all’interno dei videogiochi; oltretutto, quando il gioco uscì su Apple Arcade venne accolto con recensioni piuttosto positive, quindi vale la pena tenere i fari puntati per verificare che tenga la stessa qualità anche alla sua nuova uscita.

Il debutto assoluto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch è atteso per il prossimo 3 agosto.

A proposito di giochi narrativi impegnativi, se ancora non lo avete fatto potreste dare un’occhiata a Se mi ami, non morire (commercializzato anche come Bury me, my love). E, per rimanere su uscite recenti che non hanno bisogno di usare nemmeno una parola per lasciarvi qualcosa, potreste voler vestire i panni di mamma volpe in Endling: Extinction is forever – ma servirà un grande cuore.