Un giocatore ha finito Dark Souls 3 senza mai fare un passo, davvero

I giocatori appassionati di soulslike sono delle creature rare, in grado di compiere imprese incredibili, come nel caso di questa run di Dark Souls 3.

Il titolo finale della saga più famosa di From Software, che trovate su Amazon, ha chiuso un lungo cerchio per dare il via al successo di altri progetti, tra cui Elden Ring ovviamente.

Curiosamente, proprio un boss dell’ultima fatica di Hidetaka Miyazaki ha svelato un mistero di Dark Souls 3 rimasto tale per sette lunghi anni.

L’open world secondo From Software è ora il centro dell’attenzione della community di appassionati, che continua ad affrontarlo nelle maniere più assurde possibili.

Abbiamo visto i modi più improbabili di finire i soulslike, ma il modo in cui un giocatore ha deciso di completare Dark Souls 3 sale velocemente nella classifica dei migliori.

Gli amanti dei soulslike si auto-impongono delle sfide spesso, che sia privarsi di qualcosa o giocare con una build strana o molto diversa dal solito.

Ma si può finire Dark Souls 3 senza camminare? A quanto pare, con nostro grande stupore, sì.

L’impresa è dello youtuber ymfah, che sul suo canale si è lanciato spesso nelle cosiddette “gimmick run”, ovvero delle partite ai titoli From Software con delle condizioni molto strane.

Ecco come si fa a finire Dark Souls 3 senza fare un singolo passo:

Si può rotolare, attaccare, e usare qualsiasi modo per muoversi, ma non camminare. Può sembrare impossibile ma, come testimonia il video qui sopra, il nostro eroe ce l’ha fatta in qualche modo.

Di recente abbiamo visto imprese del genere proprio in Elden Ring, con alcuni giocatori che sono stati in gradi di stabilire dei veri e propri record mondiali.

Ma anche trovando dei trucchi notevoli per fermare gli attacchi più devastanti dei boss più temibili. Malenia è un problema? Ecco come affrontarla in maniera migliore.