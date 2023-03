Un giocatore di Hogwarts Legacy si è trasformato in un rospo e non sa perché

Capita, di tanto in tanto, che nelle scorribande videoludiche si verifichino dei bug a metà tra il tragico e il comico. In alcuni casi basta ricaricare un salvataggio per riportare il tutto alla normalità, ma a quanto pare potrebbe non essere quello che è successo al giocatore conosciuto come aaronhowser.

Su Reddit, infatti, l’utente ha svelato una divertente (per noi, per lui/lei probabilmente non così tanto) disavventura, capitatagli durante la sua scorribanda all’interno di Hogwarts Legacy (gioco che trovate su Amazon).

Durante l’esplorazione di una caverna nel suo Vivarium, infatti, il suo personaggio si è trasformato, senza nessun apparente motivo, in una rana. O, più probabilmente, diremmo in un rospo.

Tutto divertente, se non fosse che il giocatore aggiunge «aiutatemi», lasciando intendere di essere probabilmente rimasto incastrato in questa situazione.

Poco dopo, comunque, è arrivato un rassicurante aggiornamento: mentre giocava su PC con Shadowplay disattivato, il giocatore ha visto la telecamera fissarsi sul rospo. Si comportava come se il suo personaggio fosse diventato il rospo, ma in realtà era semplicemente bloccata l’inquadratura.

In pratica, il maghetto stava continuando a muoversi e a rispondere ai controlli dell’utente, ma non veniva inquadrato.

Come spiegato dall’utente:

«A quanto pare, Shadowplay era disabilitato, ma stavo solo esplorando la caverna e all’improvviso la telecamera è balzata su questa rana. Potevo ancora aprire i forzieri dove si trovava il mio corpo umano, se saltavo si sentivano i suoni. Comunque, il viaggio rapido ha funzionato».

Per fortuna, insomma, spostarsi con il viaggio rapido ha messo una pezza alla situazione, permettendo alla telecamera di sistemarsi e dire addio al placido rospo.

Se dovesse capitarvi qualcosa di simile, fate ricorso al viaggio rapido. Dopo una sana risata, che fa sempre bene.

Hogwarts Legacy è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sulle pagine della nostra testata trovate la video recensione completa del nostro Nicolò Bicego, la riflessione sul boicottaggio e il (non) coinvolgimento di J.K. Rowling da parte della sottoscritta e anche una ricca guida ai diversi aspetti del gioco.