Un (fortunato) giocatore ha già ricevuto la sua Xbox Series S

Quando deve esordire una nuova generazione videoludica, l’attesa degli appassionati del mondo console è sempre decisamente alle stelle: sappiamo che sono molti coloro che hanno prenotato le loro macchine next-gen, con un occhio di riguardo anche per la più economica Xbox Series S – che nonostante la minor potenza consentirà comunque di godere di feature come l’SSD, il Quick Resume e performance fino a 1440p e fino a 120 fps.

Tuttavia, nonostante la data d’uscita della console sia fissata per il 10 novembre in tutto il mondo, proprio come nel caso della sorella maggiore Series X, un consumatore ha svelato su Reddit di aver già ricevuto il suo esemplare. Con una foto, un giocatore ha scritto «l’ho ricevuta una settimana in anticipo, da The Source (in Canada), mi sento davvero fortunato! Spero che presto la riceviate anche voi!».

Non è chiaro che tipologia di inciampo logistico abbia commesso il rivenditore per far partire la spedizione con una settimana d’anticipo, ma rimane da vedere se si tratti o meno di un caso isolato: se così non fosse, nei prossimi giorni potremmo vedere spuntare ulteriori Xbox Series S in giro per il web (e, presumibilmente, per il Canada).

Vi ricordiamo che in redazione stiamo lavorando da diversi giorni su Xbox Series X, della quale vi racconteremo presto ogni dettaglio. Per ora, fate riferimento a questo vademecum per tutte le risposte di cui avete bisogno sulla next-gen.