Xbox Series X è in redazione! Unboxing e confronti con tutte le console

Finalmente, finalmente, possiamo cominciare a mostrarvi la nostra Xbox Series X fiammante giunta in redazione non oggi ma ormai una settimana fa.

È stata dura tenere il segreto fino ad adesso ma ce l’abbiamo fatta e, in attesa di potervi fornire una recensione e una serie di speciali accurati al riguardo, possiamo adesso mostrarvi tutti gli scatti che abbiamo realizzato sulla nuova console top di gamma di Microsoft.

Saremo live sul nostro canale Twitch dalle 14:00 – tranquilli, potete recuperarlo anche on demand – per un lungo unboxing in cui estrarremo la console dalla confezione insieme a voi e parleremo più nel dettaglio del fattore estetico della piattaforma.

Qui intanto trovate alcuni scatti della confezione:

Questa invece è Xbox Series X in tutto il suo splendore:

Qui con il controller di nuova generazione:

In questo set di foto invece ha ricevuto la visita delle sue parenti, chi lontane, chi vicine, per un rapido confronto:

Come se la cava invece a rapporto con le console della generazione che volge al termine? Ecco Xbox Series X a confronto con PS4 Pro, Xbox One X e Nintendo Switch!

Nei prossimi giorni e nella nostra live odierna avremo molto altro da raccontarvi, per cui rimanete sintonizzati su SpazioGames per non perdervi neanche una virgola del nostro coverage su Xbox Series X.

La next-gen è iniziata: allacciate le cinture!