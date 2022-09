Un fan PlayStation ha immaginato i giochi moderni come titoli PS1

Un fan di PlayStation particolarmente nostalgico ha immaginato come sarebbero state le copertine dei moderni giochi per PS4 e PS5 se fossero usciti su PS1 (o PSOne, che dir si voglia).

I giochi AAA first-party di Sony ottengono spesso recensioni positive e vendono milioni di copie, come ad esempio Ghost of Tsushima (che trovate su Amazon) e la serie Horizon, oltre agli ultimi capitoli di franchise di successo come Uncharted, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man e God of War.

E se di recente PlayStation Plus sta dando modo di riscoprire alcuni vecchi classici del passato, ora ancora più belli da giocare, sembra che gli appassionati vadano spesso ancora oltre.

Come riportato anche da Game Rant, qualcuno ha infatti deciso di omaggiare i gloriosi anni della prima PlayStation, in una maniera realmente sorprendente.

PlayStation ha rilasciato una serie di esclusive da quando PS5 è uscita sul mercato, nel novembre 2020. La console è stata lanciata con titoli di spicco come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Demon’s Souls, mentre Ratchet & Clank Rift Apart e Returnal sono usciti solo un anno dopo.

Nel 2022, Sony ha già pubblicato Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West, mentre l’attesissimo God of War Ragnarok è alle porte. Ora, un fan PlayStation ha reimmaginato alcuni di questi giochi moderni come fossero titoli usciti sulla prima console Sony a 32-bit.

Un utente di Reddit di nome M_S_1 ha condiviso infatti diverse cover fan made che immaginano le copertine dei titoli PS4 e PS5 come giochi PS1 (cliccate sul link in basso per vederle in sequenza).

Alcune immagini presentano la copertina ufficiale di quel particolare gioco, mentre altre hanno un artwork differente. M_S_1 ha caricato 16 immagini, in gran parte costituite da giochi first-party con alcuni titoli popolari di terze parti.

Il post inizia mostrando Nate e Sam che combattono contro i pirati in Uncharted 4 Fine di un Ladro, seguito da Bloodborne, Death Stranding e ben due copertine dedicate a Ghost of Tsushima.

I fan hanno notato diversi dettagli interessanti in queste immagini, come il vecchio logo di Sony Computer Entertainment prima che venisse rinominata Sony Interactive Entertainment. Il creatore delle cover si è anche assicurato di includere la corretta classificazione ESRB di molti di questi giochi, cosa questa che rende le copertine ancora più autentiche.

Restando in tema, se volete dare un’occhiata alla lista completa dei giochi classici su PS Plus, preparatevi a dare una lunga scorsa ai titoli presenti sin dal lancio del nuovo servizio.