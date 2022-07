Un coloratissimo gioco appena annunciato è già entrato nel cuore del pubblico

Nel corso dello show di Annapurna di poche sere fa, di cui vi abbiamo dato conto nel nostro immancabile recap, c’è stato l’annuncio di un gioco che ha indubbiamente attirato l’attenzione di molti – al punto che sui social è già molto chiacchierato: stiamo parlando di Flock, che con la sua direzione artistica coloratissima e come suggerisce il suo nome vuole rendervi dei… pastori.

Nessuna simulazione di gregge vero e proprio, però, perché il pastore che impersonerete sarà piuttosto bizzarro e dovrà riunire greggi di animali piuttosto fuori di testa e adorabili – a partire proprio dalle pecore, divenute a loro modo il tormentone di questo primo trailer.

Il gioco sarà strutturato come un multiplayer in cooperativa in cui dovete «mettere insieme e radunare delle creature adorabili volanti insieme ai vostri amici». Effettivamente, il vostro gregge volerà, così come lo farete voi, anziché gironzolare pacificamente tra i pascoli e l’erbetta.

Il gioco ha colpito anche Wholesome Games, che organizza l’omonima conferenza dedicata ai giochi rilassanti, e ovviamente ID@Xbox, già innamorata delle pecorelle in stile cartone animato. Di seguito vi proponiamo il divertente scambio tra le due parti su Twitter:

Flock è sviluppato da Hollow Ponds e Richard Hogg, già autori di Hohokum e di I am Dead, ed è stato confermato come gioco in arrivo su Game Pass fin dal day-one (su Instant Gaming trovate l’abbonamento).

Certo, al momento non ci è dato sapere quando sarà questo day-one, ma Annapurna Interactive ha già confermato che lo vedremo sbarcare su Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Come descritto dagli autori:

«I giocatori si muoveranno tra splendidi scenari alla ricerca di rare e sfuggenti creature da aggiungere al loro gregge».

Lo terremo d’occhio molto da vicino, impazienti di mettere insieme il nostro bizzarro gregge.

Nel frattempo, se cercate qualcosa di parecchio diverso da questo stile, avete già dato uno sguardo al gioco tutto dinosauri e paura di essere mangiati, presentato sempre durante lo Showcase?