Un classico conquista la classifica italiana (e batte persino FIFA 21)

IIDEA ha pubblicato la classifica settimanale dei giochi più venduti in Italia dal 12 al 18 aprile 2021.

Il report fornito dall’associazione di categoria somma le vendite retail a quelle digitali e segna il (non così inaspettato) ritorno di una vecchia conoscenza.

Dopo il podio conquistato nell’intervallo dal 6 all’11 aprile, nel corso del quale è riuscito a superare FIFA 21 (dopo essere stato battuto da NBA 2K21 nel periodo immediatamente precedente) è infatti Grand Theft Auto V in versione PS4 a tornare ancora una volta vincitore.

In seguito alla pubblicazione su Xbox Game Pass ad aprile, in cui si è dato nuovamente il cambio con Red Dead Redemption 2, l’inarrestabile action in salsa crime di Rockstar Games riconquista una posizione dominante sul mercato italiano, in versione sia digitale che retail.

Al secondo posto troviamo il season update eFootball PES 2021 e al terzo FIFA 21, entrambi su piattaforma PS4. I tre vincitori portano a casa l’ottimo risultato sia nella categoria console che in quella generale, dove occupano le medesime posizioni.

Discorso diverso per quanto riguarda il mercato PC: all’interno della classifica vediamo infatti il dominio di Resident Evil, con un primo posto occupato da Resident Evil 4 Ultimate HD Edition, un secondo posto conquistato da Resident Evil 7 e un più che rispettabile terzo posto ottenuto da Resident Evil 2.

L’analisi di questo podio ci consegna un messaggio facilmente leggibile, lasciandoci immaginare un pubblico in fervente attesa di Resident Evil Village, l’ultimo titolo della fortunata e longeva serie survival horror di Capcom in uscita il 7 maggio su piattaforme old-gen, next-gen, PC e Stadia.

L’eccellente risultato ottenuto dal quinto capitolo della saga crime di Rockstar Games non fa che testimoniarne la costante popolarità, a distanza di ben sette anni dall’uscita.

Sappiamo che la software house statunitense è attualmente al lavoro su una versione next-gen di GTA V che porterà il titolo ad essere ripubblicato per la terza volta consecutiva nel corso di tre generazioni.

Il gioco continua a tenere i fan occupati, e c’è chi ha provato a portarlo a termine con il minor numero possibile di uccisioni, totalizzando uno score inaspettato.

Nonostante il successo del quinto capitolo, la community attende con impazienza l’arrivo di Grand Theft Auto VI e sembra che un sito ne avrebbe confermato l’ambientazione.