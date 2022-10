Un altro survival horror classico ritorna: c’è la data di uscita

Koei Tecmo ha annunciato che Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, la rimasterizzazione della classica avventura horror giapponese, sarà disponibile in formato digitale il 9 marzo 2023 per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC tramite Steam.

Senza nulla togliere a serie come quella di Silent Hill (potete recuperare la serie su Amazon), quella di Project Zero è un’altra saga davvero molto amata dai fan del genere.

Già con Project Zero Maiden of Black Water, ultimo episodio in ordine di tempo dell’amata saga survival horror del publisher nipponico, la serie aveva dimostrato di non aver perso lo smalto di un tempo.

Mask of the Lunar Eclipse si svolge su un’isola remota del Giappone meridionale: un decennio dopo la misteriosa scomparsa di cinque ragazze durante un festival sull’isola, i loro ricordi degli eventi accaduti appaiono confusi.

Quando due delle ragazze vengono trovate morte a distanza di giorni l’una dall’altra, dieci anni dopo la loro scomparsa, le tre adolescenti rimaste tornano sull’isola – un luogo infestato da fantasmi e spiriti – per risolvere il mistero della morte delle loro amiche e svelare i segreti dei ricordi che si sono lasciate alle spalle.

Come riportato dal comunicato stampa, oltre alla versione standard del gioco, Koei ha rivelato anche una speciale Digital Deluxe Edition. Disponibile in formato digitale, questa edizione del gioco include il Rogetsu Isle Dinner Party Costume Set e un art book digitale (colonna sonora originale inclusa).

Inoltre, chi acquisterà la copia digitale del gioco entro il 22 marzo 2023 potrà scaricare il bonus per l’acquisto anticipato: il costume esclusivo Ruka “Marie Rose Outfit” della serie Dead or Alive.

I fan che preordineranno il gioco entro la data di uscita riceveranno anche una serie di costumi extra, tra cui il costume Ruka Limited Edition “Maschera da volpe” (bianco/rosso), il costume Misaki Limited Edition “Maschera da volpe” (nero/rosso), il costume Choshiro Limited Edition “Maschera da volpe” (nero/blu) e il costume Ruka Misaki e Choshiro Limited Edition “Cappello torcia Spirit Stone”.

Infine, è previsto anche uno speciale costume bonus di salvataggio per i fan che hanno già giocato a Project Zero Maiden of Black Water, visto che se giocherete sullo stesso dispositivo che ha salvato i dati del gioco precedente riceverete un bonus esclusivo, il “Camera Obscura Hat”.

Restando in tema, da poco possiamo immergerci anche nelle atmosfere oscure di una nuova avventura ispirata a P.T., scaricando gratis la demo di Luto su Steam.