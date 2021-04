Un altro gioco PlayStation arriva su Steam

Sony dimostra di voler continuare ad investire fortemente sul mercato PC: un altro gioco pubblicato da PlayStation è infatti arrivato oggi anche su Steam.

Si tratta di Predator: Hunting Grounds, lo sparatutto asimettrico multigiocatore tratto dall’omonimo franchise che metterà un team di soldati umani contro il temibile Predator.

Come riportato da Eurogamer.net, Sony ha utilizzato la propria divisione PlayStation Mobile per pubblicare questo gioco su Steam: è la stessa che è stata utilizzata per gli altri titoli proprietari diffusi su PC.

Il titolo era in realtà già uscito su PC un anno fa in contemporanea con la versione PlayStation 4, ma era un’esclusiva Epic Games Store: adesso anche gli utenti che utilizzano il client di Valve potranno dunque acquistare questo gioco.

In un post pubblicato appositamente dagli sviluppatori sul PlayStation Blog per celebrare l’annuncio, IllFonic ha fatto sapere che il gioco supporta gli inviti cross-play, permettendo dunque a giocatori PS4 o PS5 di poter partecipare a partite contemporaneamente agli utenti PC.

Tuttavia, il progresso in-game sarà legato ad ogni singola piattaforma: di conseguenza, non potrete trasferire i vostri salvataggi di Predator: Hunting Grounds da PlayStation a PC.

Gli sviluppatori fanno inoltre sapere di avere aggiunto una nuova mappa, chiamata Airstrip, e che ulteriori novità sono in arrivo per tutti i giocatori.

Sono infatti previsti altri tre aggiornamenti significativi per il titolo, che aggiungeranno nuovi Predator, mappe, personaggi e tanto altro ancora.

Ricordiamo che Predator: Hunting Grounds è rimasto costantemente aggiornato dai suoi sviluppatori ed ha anche fatto tornare Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Dutch.

Il primo update è previsto per il mese di giugno e sarà seguito da altri due che arriveranno ad agosto ed ottobre.

Potete già acquistare Predator: Hunting Grounds su Steam al prezzo di 39,99 euro o, in alternativa, acquistare il Predator Bundle Edition per 10 euro in più che include anche 5 DLC.

Nella nostra recensione su PS4 vi avevamo raccontato che Predator Hunting Grounds «si focalizza su una modalità multiplayer asimmetrica PvP/PvEambientata interamente nella giungla, in cui quattro giocatori controlleranno altrettanti marine in attesa del temuto scontro con l’alieno, impersonato da un quinto, famelico sfidante».

Ricordiamo infine che Sony presto pubblicherà un’altra esclusiva PlayStation su PC: stiamo parlando ovviamente di Days Gone, che sarà reso disponibile fra poche settimane.

Fece molto scalpore la notizia dell’ipotetico cancellamento di un Days Gone 2, al punto che molti fan hanno avviato una petizione che sta avendo enorme successo.