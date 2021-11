Ultros da Final Fantasy VI è ancora così amato che qualcuno gli dedica un (bellissimo) diorama da 15 kg

Alzi la mano chi si ricorda di Ultros, il cattivissimo (cattivissimo?) polpo che di tanto in tanto vi tormentava durante i vostri viaggi in Final Fantasy VI, dando vita a delle boss fight particolarmente iconiche.

Quella rimasta più nell’immaginario – insieme a una che non vi spoileriamo, nemmeno dopo tutti questi anni – è probabilmente quella che si svolgeva lungo le acque del fiume, in cui dopo una disavventura il nostro party si trovava alle prese con i tentacoli di Ultros.

Questo momento è rimasto così impresso nella memoria del giocatore conosciuto come Magitek_Knight, che ha deciso di omaggiarlo realizzando uno splendido diorama.

Come potete vedere voi stessi dalle immagini, parliamo di un livello di dettagli impressionante, al punto che tutto richiama esattamente lo stile del gioco: Ultros che esce dall’acqua, il party composto da Edgar, Terra, Sabin e Banon, perfino le indicazioni su schermo e le barre ATB che caricano per preparare l’attacco.

L’artista ha spiegato che la sua opera pesa ben 15 kg e tutti gli elementi sono mobili e sistemati in modo magnetico.

Questo significa che possono essere spostati e disposti a piacimento – sia che si tratti delle rocce, sia che si parli dei personaggi del party. Potete vedere questo dettaglio nelle immagini di seguito.

Parliamo di una vera e propria opera d’arte, al punto che molti fan stanno chiedendo all’autore come sia possibile acquistarla. Da amanti di Final Fantasy VI, lo ammettiamo, ce lo porteremmo volentieri a casa anche noi.

The Final Fantasy VI Ultros Diorama is done. I'm putting this up now, because knowing me, I'll put pictures up in like 3 months pic.twitter.com/cNti4tbtKZ — Magitek__Knight (@Magitek__Knight) November 9, 2021

Uscito originariamente nel 1994, Final Fantasy VI è sempre in cima alle preferenze dei fan: pochi giorni fa era emersa anche una nuova statua di Terra che aveva mandato in solluchero i collezionisti.

E chissà che, un giorno, tutte queste attenzioni da parte della community non invoglino Square Enix e la spingano a un remake dell’avventura di Terra e compagni a tu per tu con il perfido (e indimenticabile) Kefka.

Sulle nostre pagine, intanto, potete trovare anche la recensione del gioco in versione mobile per Android, che nel 2014 venne molto discussa per i nuovi sprite, non proprio apprezzati dalla community. Per toglierseli da davanti agli occhi, allora, molto meglio questo diorama, no?