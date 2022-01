UFL, il nuovo rivale di FIFA ed eFootball, sta per mostrarsi sul campo

Durante la Gamescom Opening Night Live dello scorso anno è stato presentato UFL, un nuovo gioco di calcio nato con l’obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote a FIFA ed eFootball.

Mentre FIFA 22 continua a battere cassa (a differenza del titolo Konami, ancora funestato da problemi di ogni genere), a quanto pare c’è ancora spazio di un nuovo titolo calcistico.

Solo pochi giorni fa è stato anche svelato l’altro Ambassador ufficiale di UFL, dimostrando che il nuovo simulatore vuole fare le cose per bene. Ora, però, è stato finalmente rivelato quando vedremo il gioco in azione.

Come riportato anche sui canali social ufficiali, durante la giornata di oggi – giovedì 27 gennaio 2022 – il team di sviluppo Strikerz Inc. mostrerà i primi dettagli e le caratteristiche base del loro nuovo e atteso titolo sportivo.

Alle 21 ora italiana prenderà infatti il via un live streaming dedicato al gioco, durante il quale con molta probabilità potremo ammirare anche le prime fasi di gioco in-game.

Poco sotto, un breve teaser che anticipa l’evento di stasera:

Non ci resta quindi che attendere qualche ora prima di scoprire le novità che hanno in serbo per noi i membri del team Strikerz Inc..

Nell’ attesa di scoprirne di più sul gioco, la nostra Stefania Sperandio ci ha parlato alcune settimane fa dei nuovi giochi di calcio UFL e GOALS, i quali “ce l’hanno a morte con FIFA e FUT, ma sono figli loro”.

Restando in tema, ricordiamo che eFootball è stato nominato come il peggior gioco del 2021, stando a quanto riportato nella classifica del noto aggregatore Metacritic.

Infine, se la fame di FUT Points è alta, potete tranquillamente approfittare delle offerte attualmente in corso (davvero notevoli, per ogni appassionato di calcio che si rispetti).