UE5 è potente: come se la cava però il primo Unreal Engine, oggi?

Unreal Engine 5 è sicuramente il motore grafico che più di ogni altro darà soddisfazioni nel corso dell’attuale generazione di PS5 e Xbox Series X|S.

Considerando anche che programmare in UE non è poi così difficile (lo dimostrano anche i libri su Amazon), l’argomento ormai risulta familiare ai più.

Solo di recente qualcuno ha infatti creato una celebre città di The Elder Scrolls Oblivion usando l’UE5, per un risultato davvero notevole.

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, si è deciso di fare un salto nel passato rispolverando il primo e indimenticato Unreal Engine, ma in chiave moderna.

Lo YouTuber ‘Cycu1’ ha condiviso un video in cui viene mostrata la prima tech demo della versione originale dell’Unreal Engine, in esecuzione su un PC moderno con una NVIDIA GeForce RTX 3080.

Da quello che sappiamo, questa demo non è compatibile con Windows 10 o Windows 11. Secondo Cycu1, è possibile eseguire questo progetto solo in modalità di compatibilità con Windows XP.

Tuttavia, anche con questo workaround, la demo non era stabile sugli ultimi sistemi operativi di Microsoft (questo spiega anche il framerate basso o incerto che è possibile notare nel video).

Eppure, indipendentemente da questi problemi di stabilità, lo YouTuber è stato in grado di catturare alcune clip mettendole poi insieme, per un risultato davvero nostalgico e affascinante.

Per gli standard odierni, questa demo tecnica dell’Unreal Engine del 1995 appare ovviamente datata, dato che non può nemmeno avvicinarsi a ciò che Epic Games ha raggiunto con gli anni.

Eppure, la tech demo riporta alla mente un sacco di ricordi, e siamo certo che molti fan degli FPS della vecchia scuola la troveranno interessante.

Restando in tema, avete visto che un fan ha da poco rilasciato una versione nuova di zecca del suo fan remake di Zelda Ocarina of Time in Unreal Engine 4?

Ma non solo: qualcuno ha realizzato una demo di uno Spider-Man next-gen in UE5 tutta da provare, in forma gratuita.