Ubisoft vi offre un gioco gratis per il weekend: è un celebre open world

Ubisoft ha svelato per tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis disponibile da adesso e per il fine settimana: si tratta di una delle saghe open world più popolari create dal publisher.

Stiamo naturalmente parlando di The Division 2, che ha deciso di offrire ai suoi utenti la possibilità di scoprire di persona tutte le novità in arrivo per la Stagione 9, su ogni dispositivo possibile (potete acquistarlo a meno di 10 euro su Amazon).

A differenza di altre prove gratuite disponibili per il fine settimana, come il weekend gratuito di Steam dedicato a un battle royale piratesco, Ubisoft ha voluto segnalare un limite significativo: la prova non sarà disponibile a tempo indeterminato.

Gli sviluppatori segnalano infatti che si tratta di un vero e proprio trial esteso: i giocatori potranno provare tutti i contenuti relativi alle prime 8 ore di gioco, senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Inoltre, anche durante tutta la durata della prova, gli utenti non saranno comunque in grado di superare il livello 8: acquistando il gioco completo avranno però la possibilità di mantenere tutti i progressi e continuare la loro avventura.

Grazie alla Stagione 9 di The Division 2, già disponibile e accessibile da questo momento, i giocatori potranno dunque non solo avere accesso a nuovi equipaggiamenti sbloccabili, ma affronteranno una nuova storia e una inedita modalità da esplorare.

La prova per il fine settimana è disponibile su PC (via Epic Games Store e Uplay), PS4 e Xbox One, oltre a essere naturalmente accessibile anche sulle console next-gen tramite la retrocompatibilità.

Non dovrete fare altro che seguire le istruzioni indicate dettagliatamente sulla pagina ufficiale della promozione, consultabile al seguente indirizzo, per scaricare immediatamente il celebre open world di casa Ubisoft: avrete tempo per provarlo con mano fino al 16 maggio.

