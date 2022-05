Steam vi offre un nuovo gioco gratis per il weekend: è il battle royale dei pirati

Steam offre a tutti i suoi utenti la possibilità di scaricare un nuovo gioco gratis per tutto il fine settimana, a partire da oggi, grazie alla nuova promozione disponibile sul proprio store.

Grazie a una nuova imperdibile occasione, tutti i fan dei videogiochi su PC (potete acquistare un ottimo mouse gaming su Amazon) potranno scoprire un originale battle royale a tema piratesco, già disponibile sui vostri dispositivi.

Si tratta di Out of Reach Treasure Royale, lo spin-off dell’omonimo titolo che permetterà a decine di pirati di affrontarsi in mare aperto, impegnati naturalmente a trovare e recuperare i tesori più preziosi.

I giocatori dovranno dunque personalizzare il proprio equipaggio e completare tutti gli obiettivi a disposizione, abbattendo gli altri pirati e proteggendo il proprio oro dagli invasori in un battle royale dedicato a tutti i fan dei pirati.

Il titolo sviluppato da Space Boat Studios è inoltre attualmente disponibile in offerta con un generosissimo sconto del 90%, che resterà valido per tutta la durata del weekend gratuito.

Significa che potrete fare vostro il battle royale piratesco a solo 1 euro e 24 centesimi: senza alcuna promozione, il prezzo consigliato del titolo è invece di 12,49€.

Un’occasione dunque imperdibile per gli amanti del gaming su PC: potrete decidere di fare vostro per sempre questo titolo a una cifra incredibile, avendo anche la possibilità di provarlo interamente senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Non dovrete fare altro che cliccare qui per accedere alla pagina ufficiale di Out of Reach Treasure Royale, per poi fare clic sul pulsante «Avvia gioco» per iniziare il download sul vostro dispositivo.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che da questo momento potete riscattare anche un altro gioco gratis su Steam, che fra poche settimane diventerà a pagamento.

Inoltre, potrete scaricare sul vostro dispositivo senza costi aggiuntivi anche la prima parte del gioco horror del momento, sempre grazie a Steam.

A proposito di giochi gratis su PC, non dimenticatevi di riscattare l’ultimo omaggio di Epic Games Store: nelle prossime ore sarà infatti disponibile un nuovo imperdibile regalo.