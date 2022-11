Twitter va a picco? Elon Musk assume l’hacker di PS3

Twitter sembra stia passando un brutto momento su Twitter in seguito all’acquisizione da parte di Elon Musk, il quale ha incluso anche un discutibile sistema di verifica a pagamento del servizio.

L’acquisizione, costata ben 44 miliardi di dollari, sembra infatti che al momento non abbia dato i risultati sperati, facendo anzi avvicinare la piattaforma social alla catastrofe.

Il caos delle spunte blu ha portato a un proliferare di profili falsi che si spacciano per VIP o compagnie, anche relative all’industria dei videogiochi.

Ora, come riportato anche da GameSpot, sembra che Musk abbia deciso di reclutare un personaggio non propriamente “pulito”, anche se con le dovute precauzioni.

George Hotz, famoso hacker di iPhone e, soprattutto, PlayStation 3, lavora da ora per il colosso di Twitter.

Hotz è diventato infatti uno “stagista” del social per l’uccellino blu e sta lavorando per migliorare le funzionalità di ricerca del sito di social media.

Il buon George ha dichiarato che il suo ruolo con Musk è quello di migliorare i sistemi di ricerca di Twitter: «Qualsiasi sentimento abbiate nei confronti della piattaforma e di Elon non riguarda me», ha dichiarato Hotz, aggiungendo di aver accettato una posizione a tempo determinato per “imparare e migliorare le cose”.

Poco sotto, il tweet originale di Hotz.

that’s what Elon told me my job was, and I will try my hardest to do it. I have 12 weeks

also trying to get rid of that nondismissable login pop up after you scroll a little bit ugh these things ruin the Internet https://t.co/vZbSfEqlfW

— George Hotz (@realGeorgeHotz) November 22, 2022