Twin Mirror, state attendendo la data d’uscita? Sarà svelata oggi!

Annunciato per la prima volta nel 2018, Twin Mirror è il nuovo progetto di Dontnod Entertainment, software house che recentemente ha pubblicato anche Tell Me Why per Windows PC e Microsoft Xbox One. Originariamente previsto per il 2019, il titolo è stato posticipato a quest’anno, ma sembra che l’attesa ormai stia per finire.

Infatti, tramite un messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del gioco, la compagnia ha comunicato che la data d’uscita di Twin Mirror sarà svelata proprio quest’oggi alle 18:00. Speriamo che il prodotto riesca ad essere lanciato davvero entro fine anno e non venga ulteriormente posticipato al 2021.

A differenza di altri titoli targati Dontnod, sebbene Twin Mirror fosse originariamente previsto ad episodi, lo sviluppatore ha confermato qualche mese fa che sarà pubblicato in un singolo pacchetto. Ricordiamo che il gioco è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Xbox One e Windows PC (dove sarà un’esclusiva Epic Games Store), ma a questo punto è molto probabile che saranno annunciate anche le edizioni per le console di prossima generazione, PS5 e Xbox Series X/S.

Per tutti gli approfondimenti del caso, vi consigliamo di leggere l’anteprima del nostro Domenico Musicò nella quale è stato affermato che «Twin Mirror è un’avventura grafica moderna che non presenta idee davvero inedite, ma che riesce ugualmente a essere intrigante e in grado di incuriosire».