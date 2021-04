Tre giochi gratis su Xbox questo weekend

Anche questa settimana, Microsoft ha rinnovato Free Play Days, l’iniziativa che consente a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate di usufruire di giochi gratis per il weekend.

Lo scorso fine settimana erano arrivati diversi titoli interessanti, ma anche in questo weekend avrete a disposizione tre giochi scaricabili senza costi aggiuntivi.

Se siete abbonati ad uno dei servizi citati sopra, potrete dunque giocare gratuitamente i giochi proposti su Xbox One e Xbox Series X|S.

Un’ottima idea pensata da Microsoft per permettere ai giocatori di concludere la settimana in compagnia della propria Xbox e di nuovi giochi a costo zero.

Le nuove proposte di Xbox Free Play Days.

Di seguito vi elenchiamo i giochi gratis che potrete giocare su Xbox questo weekend:

The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited

Hunt Showdown

Steel Rats

The Elder Scrolls Online, l’MMO della famosa serie RPG realizzata da Bethesda, è una proposta particolarmente interessante anche perché il gioco, più l’espansione Morrowind, sarà disponibile gratuitamente fino al 13 aprile.

The Elder Scrolls Online, Hunt: Showdown, and Steel Rats are all available for Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members to play for free for a limited time. Details here: https://t.co/bnDS2tBa4B — Xbox Wire (@XboxWire) April 1, 2021

In un nostro speciale abbiamo evidenziato come, nonostante i tanti anni di uscita dal gioco originale, valga ancora fortemente la pena di provare quest’esperienza per la prima volta.

Hunt Showdown è invece uno sparatutto online competitivo realizzato da Crytek, ancora oggi molto giocato e che ha portato idee innovative per il genere, e sarà giocabile fino al 4 aprile.

Nella nostra recensione abbiamo evidenziato che su Hunt Showdown «PVP e PVE si intrecciano durante i match per conferire alle partite numerose situazioni ricche di tensione, complice un impatto grafico convincente ed un comparto sonoro eccezionale per enfatizzare ogni minuto trascorso».

L’ultima proposta, anch’essa giocabile fino al 4 aprile, è invece Steel Rats: un gioco d’azione arcade in 2.5D sviluppato da Tate Multimedia.

In un mondo futuristico, salterete in sella alla vostra moto ed affronterete combattimenti altamente distruttivi ed acrobatici contro i minacciosi Ammassi di ferraglia.

Sarete anche in grado di acquistare tutti i giochi ad un prezzo ridotto per l’occasione, come riportato anche su Xbox Wire.

Se siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, sarete felici di sapere che sul catalogo PC è stato aggiunto a sorpresa un nuovo gioco pubblicato da Electronic Arts.