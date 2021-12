Tra due anni Call of Duty potrebbe avere un problema di identità

Activision e Sledgehammer Games hanno rilasciato quest’anno il loro Call of Duty Vanguard, ultimo capitolo della serie di sparatutto in soggettiva, sebbene ora gli addetti ai lavori e i fan stiano volgendo lo sguardo al cosiddetto Call of Duty 2023.

L’ultimo episodio del franchise, staccandosi totalmente dalle atmosfere di Warzone, ha catapultato i giocatori nuovamente nella seconda guerra mondiale, un contesto che con molta probabilità sarà abbandonato in futuro.

Del capitolo del 2022 sappiamo al momento molto poco, se non che potrebbe trattarsi del remake di Modern Warfare 2, atteso (pare) alla fine del prossimo anno, sebbene ora sembrano essere trapelate le prime immagini e informazioni dell’episodio atteso nel 2023.

Via Reddit in queste ore sarebbero infatti apparse quelle che potrebbero essere i primissimi screen di COD 2023, i quali sollevano però un piccolo problema di “riciclo”.

Call of Duty 2023 potrebbe appartenere alla serie Black Ops e sarà sviluppato da Treyarch, noto internamente con il nome in codice TX o T10.

Black Ops 3 era infatti stato etichettato con la sigla T7, mentre il più recente Call of Duty Black Ops Cold War con l’identificativo T9.

Vediamo infatti una mappa, la schermata iniziale (con il titolo provvisorio di “Black Ops“) e alcuni menu di gioco con la modalità campagna, multiplayer e zombies.

Il gioco sembrerebbe però riciclare il 99% degli assets di Cold War, sebbene questo “problema” sarebbe abbastanza tipico per un capitolo COD attualmente in fase alpha e quindi in una fase davvero embrionale dello sviluppo.

Se volete ammirare la gallery di immagini – la cui veridicità è al momento del tutto da confermare – cliccate nell’embed che trovate poco più in basso.

