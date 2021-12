Call of Duty Warzone, è polemica: un’arma gratis diventa “a pagamento”

In occasione delle feste invernali, Call of Duty Warzone sta festeggiando il Natale proponendo un nuovo bundle a pagamento, intitolato il «Secret Santa».

Il pacchetto aggiuntivo disponibile su Call of Duty Vanguard e Warzone ha un costo di circa 15 dollari ed include diversi oggetti cosmetici a tema natalizio, tra i quali c’è anche un nuovo fucile personalizzato.

Tuttavia, dopo aver celebrato l’arrivo dell’evento festivo rendendo Vanguard gratis per tutti, i fan hanno scoperto un dettaglio legato proprio a quel fucile che ha scatenato non poche polemiche in rete.

Come riportato da Game Rant, i giocatori sono infatti più che convinti che quell’arma non sia altro che una reskin di un fucile già presente su Call of Duty WWII, solo che in quel titolo era disponibile completamente gratis.

Si tratterebbe infatti del Trench Runner II, rinominato appositamente Dasher nel bundle di Call of Duty Warzone, ma il cui aspetto appare effettivamente praticamente identico.

Potete controllare voi stessi la differenza grazie alle foto scattate dall’utente Reddit xtsvx-, che ha denunciato l’accaduto nel forum dedicato a Call of Duty Vanguard:

Inutile dire che il ritrovamento non ha fatto altro che riaccendere le polemiche sullo stato dell’ultimo titolo rilasciato da Activision, già precedentemente accusato di aver svolto un lavoro eccessivamente pigro.

I giocatori non hanno infatti gradito quello che, a loro parere, non sarebbe altro che un tentativo di rivendere a prezzo maggiorato un’arma precedentemente disponibile senza costi aggiuntivi.

Vedremo se gli sviluppatori intenderanno rispondere alle accuse e implementare qualche cambiamento: qualora ci fossero ulteriori novità sulla vicenda, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine.

La vicenda rischia infatti di rovinare quanto fatto di buono dall’aggiornamento Pacific, che come abbiamo avuto modo di raccontarvi in un nostro speciale è una ghiotta occasione per tornare a vivere uno dei battle royale più popolari di sempre.

Una popolarità di cui lo stesso publisher è consapevole, al punto che Warzone sarebbe perfino pronto a sbarcare su mobile con un nuovo adattamento.