Tower of Fantasy, l’erede di Genshin Impact, si espande gratis

Genshin Impact è sicuramente un gioco che non ha bisogno di presentazioni, sebbene da qualche settimana si è affiancato anche il nuovo Tower of Fantasy, palesemente ispirato al gacha open world.

Il titolo miHoYo, che col passare dei mesi è diventato un fenomeno mondiale (con anche una serie di gadget che potete trovare su Amazon) vive infatti di pari passo a questo altro gioco che promette di regalare altrettante soddisfazioni.

Se quindi Genshin Impact è arrivato al suo aggiornamento 3.0 che, come sempre accade, ha regalato Primogems a tutti i giocatori, ora è il turno di Tower of Fantasy di espandersi.

Level Infinite e Hotta Studio hanno infatti confermato che Vera, il primo grande aggiornamento di TOF, sarà disponibile gratuitamente il 20 ottobre 2022.

Vera sarà infatti disponibile su App Store e Google Play, senza contare anche i membri di Steam potranno scaricare e giocare al gioco completo, assieme alla nuova espansione, lo stesso giorno (via PC Games N).

Questo contenuto aggiuntivo gratuito di Tower of Fantasy introdurrà due ambientazioni inedite, ossia il Deserto Gobby e Mirroria, una città dalle tinte cyberpunk eretta proprio al centro di quell’inospitale deserto.

Poco sopra, in apertura della notizia, trovate anche il trailer ufficiale della nuova espansione, in gradi di farci avere un’idea di ciò che ci aspetta.

Ovviamente, l’esplorazione delle nuove aree sarà piena di bonus e sorprese per i Wanderers, con tanto di missioni nuove di zecca, eventi, incursioni e boss fight contro avversari inediti.

Vale la pena sottolineare che, in una sezione del Deserto Gobby nota come Grayspace, potremo ncontrare le Entità del Grayspace, i nemici che abitano la zona e in grado di presentarsi in varie forme differenti (come gli Abyssant), responsabili del deterioramento dell’ecosistema di Vera.

Quindi, a fronte anche dei nuovi contenuti in arrivo, Tower of Fantasy è davvero il nuovo Genshin Impact? Abbiamo provato a rispondere alla domanda nel nostro articolo.