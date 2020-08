Total War Saga: Troy, utenti fanno man bassa del gioco gratis

Rendere un gioco disponibile gratis è sempre un modo molto gradito agli appassionati per avvicinarsi a quel prodotto, che magari non avrebbero scoperto/vissuto se avessero dovuto comprarlo a prezzo pieno. È il motivo per cui SEGA ha deciso di lanciare Total War Saga: Troy proponendo ben ventiquattro ore di download gratuito su Epic Games Store. Significa, insomma, che dal momento del lancio all’intera giornata successiva, chiunque ha potuto scaricare il gioco e riscattarlo come se lo avesse acquistato, senza però spendere nemmeno un euro – come vi avevamo anticipato.

Si direbbe che l’iniziativa sia stata ben più che apprezzata: nelle ventiquattro ore in cui è rimasta in essere, infatti, sono stati ben 7,5 milioni i giocatori che hanno riscattato Total War Saga: Troy, superando di gran lunga perfino le aspettative del publisher.

Come dichiarato da Rob Bartholomew, chief product officer per il gioco:

Eravamo ottimisti, ma non saremmo mai riusciti a prevedere un tale livello di entusiasmo. Ora possiamo dare il benvenuto a tantissimi giocatori di strategici – vecchi e nuovi – che possono godersi questa incredibile saga, ne siamo molto contenti.

Certamente, se da un lato possiamo inquadrare un numero così importante di download come potenziali vendite perse, viene difficile immaginare il perché dell’entusiasmo di SEGA. Tuttavia, è anche vero che un giveaway dalle risposte così importanti può aver avvicinato nuove fette di pubblico alla saga Total War e al genere: significa, insomma, che in futuro SEGA potrebbe contare su un bacino di utenza ampliato rispetto al passato, proprio grazie agli utenti che ha avvicinato al suo franchise con questo inaspettato regalo.

Vi raccomandiamo di rimanere sulle pagine di SpazioGames per quando, nei prossimi giorni, il nostro esperto Daniele Spelta si pronuncerà in merito a Troy nella recensione completa. Intanto, avete già scaricato gli altri giochi gratis della settimana su Epic Games Store?