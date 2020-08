Non solo Total War Saga: Troy: Epic Games regala altri due giochi!

Se l’highlight della settimana su Epic Games Store è sicuramente il debutto di Total War Saga: TROY, proposto gratuitamente – e del quale leggerete presto tutti i dettagli su SpazioGames – vale la pena ricordare ai nostri lettori che è possibile ottenere anche altri due giochi gratis fino al prossimo giovedì.

La prima proposta in regalo per gli utenti del catalogo digitale è quella di Remnant: From the Ashes, titolo sparatutto cooperativo in cui dovete affrontare terribili e mostruosi nemici preoccupandovi soprattutto di sopravvivere a tutte le insidie con cui sarete chiamati a misurarvi. Realizzato in terza persona, il gioco di Gunfire Games è ambientato in un mondo post-apocalittico dove terrete alto il baluardo degli ultimi umani superstiti. Per quanto ci riuscirete? Normalmente venduto a 39,99 euro, il gioco è gratis fino al 20 agosto alle ore 17.00.

La seconda proposta gratuita è invece quella di Collezione Alto: questa avventura indie in single player vi fa affrontare dei viaggi in scenari incontaminati realizzati con una pittoresca direzione artistica e vivibili in due dimensioni. Armati di sandboard o snowboard, vi ritroverete ad affrontare promontori e discese, rilassandovi in un’atmosfera unica. Anche in questo caso, il gioco – normalmente venduto a 7,99 euro – è disponibile gratis fino al 20 agosto alle ore 17.00 italiane.

Come avere i giochi gratis su Epic Games Store

Per riscattare i giochi gratis su Epic Games Store dovete semplicemente accedere alla pagina dedicata. Una volta fatto, e fatto login con il vostro profilo (potete crearne uno gratuitamente), provvedete a premere sul tasto “ottieni”. La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

Buon divertimento!