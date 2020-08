A Total War Saga: Troy gratis, ecco come averlo

A Total War Saga: Troy esce oggi per PC su Epic Games Store, ma c’è già un modo per averlo gratis: qui vi diciamo come fare ma non tergiversate, l’offerta vale soltanto per poche ore.

Il nuovo strategico di Creative Assembly è da alcuni giorni nelle mani sapienti del nostro Daniele Spelta, che lo sta sviscerando per bene prima di esprimere il suo giudizio in una recensione.

Tuttavia, grazie ad una promozione di Epic Games Store, è possibile riscattarlo per 24 ore e tenerlo per sempre sul negozio dei creatori di Fortnite.

A Total War Saga: Troy, come ottenerlo gratis

L’unico requisito è possedere un account, gratuito, sulla piattaforma, dopodiché potrete raggiungere questa pagina e riscattare A Total War Saga: Troy gratis sulla vostra macchina.

Avete appena 24 ore di tempo per riscattarlo, dal momento che il gioco tornerà a costare regolarmente €49,99 alle ore 15:00 di domani 14 agosto.

Ispirato all’Iliade, poema di Omero, A Total War Saga: Troy si concentra sull’evento epocale della guerra di Troia, riportando in vita il conflitto come mai fatto prima.

Troy ripercorre in profondità questo leggendario conflitto sia dal punto di vista greco che da quello troiano, togliendo la patina di mito per rivelare le situazioni reali da cui avrebbero potuto prendere spunto.

I giocatori potranno combattere per salvare o conquistare il regno di Troia nei panni di uno degli otto iconici eroi, tra cui il famigerato guerriero Achille, il nobile protettore Ettore, il principe ribelle Paride e il vendicativo re Menelao.

In attesa della recensione, potete dare un’occhiata al nostro recente provato di A Total War Saga: Troy per scoprire di cosa si tratta e come se la cava.