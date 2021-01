Tornano gli sconti sui videogiochi PS4 tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai videogiochi per PS4.

Ad esempio, tra i vari prodotti a prezzo scontato troviamo il pacchetto Assassin’s Creed Odyssey + Origins per PS4, offerto a soli 34,90€, rispetto ai 44,90€ di listino, che propone in un unico pacchetto due dei capitoli più apprezzati della saga di Ubisoft. In Assassin’s Creed Odyssey vi ritroverete nei panni di Bayek, un esperto spadaccino e letale assassino, in un’epica avventura ambientata nell’antico Egitto. In Assassin’s Creed Odyssey si cambia ambientazione, passando alla Grecia, dove, condannati a morte dalla vostra famiglia, intraprenderete un viaggio da mercenario reietto a leggendario eroe greco, scoprendo la verità sul vostro passato.

Piuttosto interessante anche Ghost Recon Breakpoint, proposto ad un prezzo davvero imperdibile: appena 9,90€. Realizzato da Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint è uno sparatutto militare che offre un enorme mondo aperto ed una campagna affrontabile sia in modalità Single Player che in cooperativa fino a quattro giocatori. Se non l’avete ancora acquistato, è inoltre il momento giusto per acquistare The Last Of Us Parte 2, proposto a 39,90€, che abbiamo definito, nella nostra recensione, “il gioco più importante dell’intera generazione“.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay

Offerte del giorno eBay: sconti su videogiochi per PS4

Offerte ancora disponibili