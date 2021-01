Tornano gli sconti sui titoli Koch Media tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 19 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi distribuiti da Koch Media, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo da Yakuza: Like A Dragon – Day ICHI Edition, nuovo capitolo della celeberrima serie SEGA nel quale Ichiban Kasuga, proveniente da una famiglia di yakuza di basso rango a Tokyo, rischia una condanna a 18 anni di carcere per un crimine che non ha commesso. Senza perdere la fiducia, dopo aver scontato la condanna, fa ritorno in società solo per scoprire che fuori non c’era nessuno ad aspettarlo, e che il suo clan è stato distrutto dall’uomo che rispettava di più. Confuso e solo, comincia un percorso che lo poterà alla scoperta della verità dietro il tradimento della sua famiglia e a riprendersi la sua la vita, diventando durante il suo viaggio un improbabile eroe per gli emarginati della città. Rispetto ai precedenti episodi della saga, «la novità più consistente di Yakuza Like a Dragon risiede nel passaggio di molti dei sistemi di gioco da quelli di un action RPG sui generis a quelli, assai più canonici, di un gioco di ruolo giapponese a turni e party-based», come evidenziato nella nostra recensione, offrendo quindi un’esperienza di gioco diversa sotto diversi aspetti.

Solitamente Yakuza: Like A Dragon – Day ICHI Edition viene proposto a 59,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 39,99€, risparmiando 20€.

Continuiamo con Doom Eternal, seguito del reboot della serie del 2016, che ci mette ancora una volta nei panni del Doom Slayer contro orde demoni che ora hanno infestato la Terra. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, il titolo è uno sparatutto di pregevole fattura che mette a disposizione del giocatore chicche come un lanciafiamme da spalla e la lama Doom retrattile da polso.

Come abbiamo anche affermato nella nostra recensione, «gli amanti della serie rimarranno letteralmente estasiati da cosa Id software è riuscita a fare con Doom Eternal, che setta nuovi standard per il genere pur rimanendo ancorato con forza all’impostazione vecchia scuola. Nel momento in cui padroneggerete alla perfezione tutte le grandi possibilità offerte dal sistema di gioco, vi renderete conto di quanto questo seguito sappia essere tecnico e non vi perdoni nulla.»

Solitamente Doom Eternal viene proposto a 69,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 29,50€.

