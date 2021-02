Tornano gli sconti su smart TV e soundbar tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 25 febbraio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smart TV e soundbar, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la smart TV LG OLED AI ThinQ OLED65CX6LA.APID con la Soundbar SL5Y 2.1, che potete portarvi a casa a 2.099,99€, rispetto ai 2.299,99€ di listino, per un risparmio reale di 200 euro. La Smart TV è dotata di uno spettacolare pannello OLED da 65″ a risoluzione 4K in grado di regalare neri profondi, colori vivaci ed una qualità delle immagini davvero realistica grazie all’impiego del processore α9 di terza generazione e IA che analizza il contenuto a schermo per mostrarlo nella maniera migliore possibile.

L’esperienza audiovisiva è resa ulteriormente più coinvolgente dalla Soundbar SL5Y 2.1 che, grazie, al supporto alla tecnologia Virtual:X, è in grado di offrire un suono ricco e coinvolgente. Il prodotto è equipaggiato con tre altoparlanti frontali ed un subwoofer per massimizzare la resa audio.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV e soundbar tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

