Torna il sottocosto di Unieuro, in regalo anche una Now Smart Stick!

La nota catena Unieuro ha lanciato un’interessante promozione che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti tecnologici a prezzi imperdibili fino al 6 giugno! In più, acquistando una TV si avrà in omaggio una NOW Smart Stick con incluso il primo mese di pass sport per guardare gli Europei e tanto altro!

Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Samsung QE55Q60TAU, che attualmente potete portarvi a casa a soli 599€, rispetto agli usuali 999€ di listino, per un risparmio reale di 400€.

La smart TV Samsung QE55Q60TAU è equipaggiata con uno splendido pannello QLED da 55″ a risoluzione 4K che offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Grazie al sistema 4K AI upscaling che sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, la smart TV Samsung QE55Q60TAU è in grado ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione