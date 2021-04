Tifosi del Chelsea protestano contro la Super League (usando GTA)

Nelle ultime ore, il mondo del calcio è stato scosso da una notizia che potrebbe cambiare per sempre le competizioni europee. Da poco è nata infatti la Super League una competizione europea che andrebbe a sostituire/modificare l’attuale Champions League.

Inutile dire che l’annuncio ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati di calcio (oltre che tra i fan di PES e FIFA), inclusi ovviamente un gran numero di tifosi, i quali non sembrano aver preso nel modo migliore la notizia.

Ora, molti appassionati del Chelsea si sono dati appuntamento per protestare fuori dallo Stamford Bridge contro il coinvolgimento del proprio club nella Super League, poco prima del match contro l’Albion.

Come riportato via Facebook dalla pagina di Calciatori Brutti, sembra che i tifosi abbiano usato l’iconica cover di Grand Theft Auto per prendere in giro l’attuale situazione, mostrando con orgoglio un fotomontaggio coi volti di alcuni tra i capi dei 12 club europei che hanno aderito alla Superlega.

Pic via Calciatori Brutti.

Inutile dire che il riferimento alla Superlega intesa come azione “criminale” neanche troppo velata si lega al tema portante della saga Rockstar Games (o quantomeno, è abbastanza facile trovare un accostamento, seppur simbolico).

C’è da dire che anche la FIFA sembra essere decisamente contraria all’idea di una Superlega (che vede, tra le varie squadre aderenti, anche Juventus, Milan e Inter).

«Possiamo solo disapprovare la nascita di un torneo al di fuori delle attuali strutture internazionali del calcio», recita il comunicato ufficiale della Federazione internazionale di calcio, la quale dichiara che la Superlega «non rispetta i principi in cui crediamo».

Speriamo solo che nei prossimi giorni altre tifoserie non scelgano di usare loghi e icone classiche del mondo dei videogiochi per protestare contro la messa in atto della Superlega.

La cosa importante, ora come ora, è vedere come e in che modo i grandi franchise calcistici decideranno di “aggiornare” i loro titoli di punta dopo l’annuncio di questa nuova organizzazione calcistica.