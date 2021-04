Super League: le reazioni dei fan di Football Manager, PES e FIFA

La Super League è realtà e non si parla d’altro ormai, da quando è stata ufficializzata con un comunicato della nuova organizzazione calcistica e dei club che vi prenderanno parte.

Per chi si fosse perso la notizia, la competizione alternativa all’attuale Champions League sarà composta da 12 club tra i più ricchi del mondo, tra cui Inter, Milan e Juventus, con il contributo di altri tre misteriose squadre fondatrici e cinque che si qualificheranno ogni anno.

La Champions League, il massimo torneo UEFA per club, è stata appena riassegnata in esclusiva al franchise EA Sports di FIFA, ma questa novità getta delle ombre sul futuro del calcio europeo nel gaming.

In particolare, preoccupa il fatto che i calciatori di squadre partecipanti alla Super League e le stesse squadre non sarebbero ammessi a quelle UEFA e FIFA, il che porterebbe un impoverimento massiccio dei prodotti “schierati” con l’establishment calcistico corrente.

I fan hanno comprensibilmente posto il problema alle principali serie calcistiche, proprio FIFA, Pro Evolution Soccer e Football Manager, nel tentativo di capire cosa ne sarà di queste saghe storiche e se avranno dalla loro la nuova competizione.

«Cosa riserva il futuro al franchise dei giochi FIFA? Voglio dire, il 50% dei giocatori di FIFA potrebbe essere fan di uno di questi 12 club», ha chiesto Wawan Su su Twitter, come riportato da IGN.

@officialpes you guys better get the rights to the clubs in the Super League. I need a reason to leave @EASPORTSFIFA behind

— C.K. (@CHADO_K_) April 19, 2021