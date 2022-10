Thrustmaster T300 RS GT, uno dei migliori volanti gaming PC e PS5, ora con uno sconto del 28% per il Prime Day di Amazon!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al volante gaming Thrustmaster T300 RS GT, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Il volante con pedaliera Thrustmaster T300 RS GT arriva con inclusi due pedali per consentirvi di accelerare e frenare nel modo più realistico possibile. In questo caso parliamo di un volante pensato per PC e PlayStation che è dotato di force feedback, il che vi consente di avere risposte realistiche e reattive dalla vostra pista virtuale.

È inoltre possibile impostare diversi stili di guida ed è anche presente un sistema di doppia cinghia per evitare ogni zona morta del volante – il che non manderà mai a vuoto le vostre sterzate, nemmeno quelle minime.

Solitamente il volante gaming Thrustmaster T300 RS GT viene venduto a 399,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 286,90€, con un risparmio reale di 113,09€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo volante a un prezzo davvero imperdibile!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!