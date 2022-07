Thor Love and Thunder invade anche il mondo dei videogiochi, ovviamente

Thor Love and Thunder è il titolo del nuovo film targato Marvel Studios, nei cinema italiani a partire dalla giornata del 6 luglio 2022.

Il Dio del Tuono (di cui trovate su Amazon una bella selezione di prodotti a tema) non poteva ovviamente schivare il mondo dei videogiochi.

Ecco quindi che Thor Love and Thunder è protagonista del nuovo crossover di Fortnite Capitolo 3, il battle royale di Epic Games che non ha mai detto no ai personaggi della Casa delle Idee.

Come riportato sul sito ufficiale di Fortnite, infatti, da ora il gioco offre la possibilità di acquistare i due costumi con i protagonisti della pellicola Marvel.

Nel Negozio oggetti di Fortnite sono due i Thor in grado di brandire Mjolnir, disponibili a partire da ora: stiamo parlando di Thor figlio di Odino e Possente Thor.

Questi Dei del Tuono sono disponibili nel Pacchetto Dei del Tuono, il quale include anche dorsi decorativi, due picconi, due deltaplani, una emote e una schermata di caricamento, oltre allo stile Piena carica per costumi e picconi.

Thor figlio di Odino si trova nel pacchetto Dei del Tuono con i seguenti oggetti:

Dorso decorativo Mantello di Thor : realizzato con i migliori tessuti di Asgard.

: realizzato con i migliori tessuti di Asgard. Piccone Stormbreaker : forgiato da Uru a Nidavellir, è capace di evocare il Bifrost.

: forgiato da Uru a Nidavellir, è capace di evocare il Bifrost. Deltaplano Volo di Stormbreaker : con il potere del Bifrost, prendi lo Stormbreaker e plana nel cielo.

: con il potere del Bifrost, prendi lo Stormbreaker e plana nel cielo. Emote Giù il martello: chiunque abbia la forza di impugnare il martello, riceverà la forza di un potente colpo al suolo. (Solo i seguenti costumi possiedono la forza per utilizzare questa emote: Thor figlio di Odino, Possente Thor, Thor e Captain America.)

Jane Foster/Possente Thor si trova invece nel pacchetto Dei del Tuono con i seguenti oggetti :

Dorso decorativo Mantello della possente Thor : un mantello classico per un nuovo Thor.

: un mantello classico per un nuovo Thor. Piccone Mjolnir ricostruito : ricomposto dal potere del fulmine per la sua nuova proprietaria.

: ricomposto dal potere del fulmine per la sua nuova proprietaria. Deltaplano Volo di Mjolnir: con il potere del fulmine, impugna Mjolnir e plana nel cielo.

Avete letto anche che Fortnite potrebbe presto dare il benvenuto a un altro crossover con un manga di successo che non ha certo bisogno di presentazioni?

Nel frattempo il battle royale di Epic si starebbe preparando ad una rivoluzione che definire epocale è poco: ecco di cosa stiamo parlando.