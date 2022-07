Dragon Ball starebbe per tornare, ma non nel gioco che pensate voi

Dragon Ball è uno di quei brand che non ha certo bisogno di presentazioni, visto che è da sempre molto amato anche nel mondo dei videogiochi.

Parlando di giochi come Dragon Ball Kakarot, l’ultima avventura open world di Goku che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo, i fan delle sette sfere del drago sono sempre stati accontentati.

Ora, mentre qualcuno ha deciso di crearsi da solo il proprio gioco di Dragon Ball in Unreal Engine, arrivano novità molto interessanti, relativamente a un crossover davvero molto speciale.

Come riportato anche da Twinfinite, sembra proprio che Goku e soci potrebbero presto sbarcare nel battle royale per eccellenza: Fortnite.

Sembra che Dragon Ball stia finalmente per arrivare su Fortnite, stando ad alcuni leak provenienti dai file di gioco analizzati in queste ore.

La notizia arriva infatti dal popolare dataminer HYPEX, il quale ha notato un nuovissimo oggetto creativo in cel-shading chiamato ‘Contenitore di Stamina‘.

Il logo sul contenitore è essenzialmente identico a quello della ‘Capsule Corp‘ vista nel franchise di Dragon Ball, cosa questa che è una prova quasi schiacciante.

POSSIBLE DRAGON BALL Z x FORTNITE COLLAB!

Epic added a new Creative Stamina Prop this update that looks exactly like Capsule Corp from DBZ, and this prop also has outlines like the anime cosmetics! pic.twitter.com/0CANUPqU4y

— HYPEX (@HYPEX) July 6, 2022