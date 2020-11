The Witcher Stagione 2: ecco il volto della Regina Meve

Come forse saprete, le riprese della seconda stagione di The Witcher hanno – fortunatamente – di nuovo preso il via, in vista dell’uscita prevista per il prossimo anno sul catalogo streaming di Netflix.

Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill) tornerà quindi in azione e lo farà accompagnato da una serie di nuovi personaggi mai visti nella prima stagione dello show.

Ora, il sempre molto informato sito Redanian Intelligence (via Heroic Hollywood) ha svelato che nei nuovi episodi della serie farà il suo ingresso un personaggio molto amato tra coloro che seguono la serie di videogiochi di CD Projekt RED (oltre ai romanzi originali di Andrzej Sapkowski, ovviamente).

L’attrice scozzese Rebecca Hanssen (vista di recente nel film Netflix di Enola Holmes) sarebbe infatti stata scelta per vestire i panni di Meve, la regina di Lyria e Rivia. Il personaggio dovrebbe apparire in più di un episodio (diretto da Sarah O’Gorman ed Ed Bazalgette).

Un'immagine della Hanssen (via IMDb)

Meve è anche la protagonista del videogioco Thronebreaker: The Witcher Tales uscito nel 2018, l’intrigante spin-off della serie incentrato in primis sulle meccaniche del gioco di carte Gwent (qui trovate la recensione di SpazioGames, nel caso voleste saperne di più).

Stando sempre alle informazioni rilasciate da Redanian Intelligence, nella serie il personaggio di Meve sarà estremamente fedele a quanto visto nei romanzi di Sapkowski. La curiosità, ovviamente, è davvero alle stelle.

Oltre a Cavill e alla Hanssen, nel cast della seconda stagione troveremo Anya Chalotra ancora una volta nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Cirilla e Joey Batey in quelli di Jaskier (Ranuncolo).

Ufficiale anche la presenza di Jodhi May (Regina Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Saccoditopo), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Millie Brady (Renfri) e Kristofer Hivju.

L’uscita della seconda stagione di The Witcher sarà rilasciata nel corso del prossimo anno in esclusiva sul catalogo Netflix.