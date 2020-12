The Witcher, stagione 2: la prima pagina della sceneggiatura ci dà indicazioni sulla trama

Era dicembre del 2019 quando faceva il suo esordio assoluto su Netflix la prima stagione di The Witcher, basata sugli stessi romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski da cui ha avuto i natali anche l’omonima serie di videogiochi. Nonostante gli inciampi dovuti al COVID in questo 2020, che ha reso molto difficoltose le riprese – con tanto di infortuni al protagonista Henry Cavill – i fan sono ora in attesa della stagione 2 di The Witcher, che non ha ancora una precisa data d’uscita, ma che sta prendendo forma in modo sempre più concreto.

A darne prova è stata la stessa Netflix, che ha condiviso la prima pagina della sceneggiatura della nuova stagione, strizzando l’occhio a coloro che hanno letto i volumi di Sapkowski.

Come potete vedere, infatti, l’episodio si aprirà con la voce fuoricampo di Geralt, mentre la regia mostrerà un mercante, con sua moglie e sua figlia, alle prese con un inquietante momento di silenzio e solitudine.

Se avete letto Il Guardiano degli Innocenti, il richiamo è chiaramente a Un briciolo di verità, il terzo capitolo del volume 1 della saga dello strigo, dove Geralt avrà a che fare con una storia in stile La Bella e la Bestia, misurandosi con la maledizione di Nivellen. Questo ci conferma, inoltre, che come da previsioni la seconda stagione non si limiterà a raccontare gli eventi dal volume 3, Il Sangue degli Elfi, ma continuerà a mettere in scena i racconti dei primi due volumi di Sapkowski, Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del Destino.

Henry Cavill sarà ancora Geralt nella stagione 2 di The Witcher

The Witcher si ispira alle opere di Sapkowski (e non al videogioco) ed è firmato dalla showrunner Lauren S. Hissrich. Nel suo cast troviamo Henry Cavill come Geralt, Anya Chalotra come Yennefer e Freya Allan come la giovane Ciri.

Mentre siamo in attesa di scoprire quando la seconda stagione di The Witcher esordirà, avete già visto l’inquietante logo del film animato dedicato a Vesemir?