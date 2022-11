The Witcher, spunta un retroscena sul “nuovo” Geralt dopo l’addio di Henry Cavill

Come ormai i fan sapranno, sfortunatamente Henry Cavill ha deciso di abbandonare ufficialmente il ruolo di Geralt nella serie TV di The Witcher: al suo posto arriverà l’attore Liam Hemsworth, ma solo a partire dalla quarta stagione.

Una decisione che ha colto decisamente di sorpresa molti fan e addetti ai lavori, soprattutto perché Cavill non aveva mai nascosto tutta la sua passione per romanzi e videogiochi (trovate l’edizione GOTY di The Witcher 3 su Amazon), ammettendo che sarebbe rimasto a lungo a interpretare questo ruolo.

Basti pensare che, dopo le prime comprensibili reazioni sui social, il pubblico ha deciso di lanciare una petizione per chiedere a Netflix di convincere l’attore a tornare, minacciando addirittura di non seguire più lo show dopo la terza stagione.

Eppure, sebbene la maggior parte dei fan non abbia approvato tale scelta, sembra che per la produzione ci fossero pochi dubbi sulla scelta di Liam Hemsworth come sostituto: Redanian Intelligence ha infatti segnalato un interessante retroscena, svelando che l’attore australiano era già stato preso in forte considerazione durante i casting originali della serie.

Hemsworth aveva infatti convinto positivamente la produzione durante l’audizione svolta nel 2018, ai quali partecipò ovviamente anche Henry Cavill quando riuscì a conquistare il ruolo di Geralt.

Evidentemente, l’attore australiano doveva però essere stato molto vicino a essere scelto lui stesso per il ruolo: il report di Redanian Intelligence segnala infatti che avesse ricevuto ottimi consensi, probabilmente qualificandosi anche come una delle prime scelte.

L’addio di Henry Cavill ha inevitabilmente cambiato i piani per la realizzazione delle Stagioni 4 e 5: dato che Liam Hemsworth aveva convinto positivamente gli autori e che ha dato immediatamente la sua disponibilità, non si sono dunque rivelate necessarie lunghe sessioni di prove per scegliere il sostituto. Evidentemente, gli autori lo avevano già tenuto in considerazione come seconda scelta, qualora gli impegni del “quasi ex” Geralt non gli avessero permesso di proseguire.

Se le indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe dunque di un buon auspicio per una scelta che sarebbe stata ben ponderata e su basi importanti: adesso non ci resta che vedere l’attore australiano in scena nei panni di Geralt. Nel frattempo, qualche fan ha già iniziato ad immaginare il suo aspetto nella serie TV.