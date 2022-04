The Witcher, ricordate lo spin-off? Arrivano brutte notizie

A gennaio, è stato reso noto che il card game GWENT diventerà un nuovo gioco single-player standalone, noto come Project Golden Nekker, la cui uscita sarebbe prevista nel 2022. Ora, però, arrivano brutte notizie per i fan di The Witcher possessori di console.

Nonostante quello di The Witcher sia un franchise molto noto anche su PlayStation e Xbox (trovate infatti il terzo capitolo su Amazon a prezzo davvero basso) sembra che il nuovo gioco di carte non arriverà su console.

Un vero peccato, considerando che all’annuncio il progetto è sembrato da subito piuttosto interessante e ricco di potenzialità.

Mentre i fan ingannano l’attesa con l’aggiunta di mod davvero interessanti, questa notizia non farà certo felici i possessori di piattaforme da gioco classiche.

Come riportato da IGN US, sembra proprio che CD Projekt RED non abbia piani per portare Project Golden Nekker, sulle console domestiche oltre alla versione PC e mobile.

Il Comms Lead Pawel Burza ha rivelato che il gioco è infatti in arrivo solo per personal computer e sistemi iOS e Android, entro e non oltre la fine del 2022.

La cosa strana è che GWENT è invece stato lanciato anche su console, incluso l’altrettanto interessante Thronebreaker – The Witcher Tales.

Il director di Project Golden Nekker, Vladimir Tortsov, ha in ogni caso confermato che il gioco non arriverà su console e il motivo è presto detto:

Abbiamo lasciato da parte le console per un motivo […] Per i giochi live service con aggiornamenti da rilasciare con frequenza può essere un’esperienza davvero difficile. A fronte di ciò non abbiamo in programma di portare nessuno dei nostri spin-off su console.

Project Golden Nekker mira ad offrire una ‘accattivante esperienza per giocatore singolo‘ diversa dalle precedenti versioni del gioco di carte divenuto un vero e proprio cult.

Al di fuori di questa piccola doccia fredda, avete visto la versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt realizzata da alcuni fan?

Ad ogni modo, i possessori di console avranno di che rallegrarsi prossimamente, visto che è previsto anche un nuovo capitolo della saga che CD Projekt promette essere davvero imperdibile.