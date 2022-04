The Witcher 3 graficamente va oltre la next-gen, grazie ai fan

CD Projekt RED ha da poco reso noto che la versione next-gen di The Witcher 3 è stata ufficialmente rinviata, sebbene ora ci abbiano pensato i fan ad ingannare l’attesa nel migliore dei modi.

Le avventure di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo basso) hanno infatti guadagnato nuovo lustro grazie a una quantità di mod realmente sorprendente, nello splendore degli 8K.

Mentre gli appassionati aspettano al varco la terza stagione dello show Netflix, qualcuno si è quindi dilettato a creare una versione next-gen davvero sbalorditiva del classico fantasy.

Tra un poster realizzato ad arte e un altro, i giocatori PC possono quindi da ora avere un assaggio della grafica di nuova generazione grazie alle mod.

Come riportato anche da DSO Gaming, un video mostra il gioco con Reshade Ray Tracing e oltre 100 mod, in modo da darci un’idea piuttosto chiara di ciò che potete aspettarvi da The Witcher 3 next-gen.

Ovviamente, non si tratta in alcun modo della “vera” versione del gioco per console di nuova generazione, bensì di un test potenzialmente molto vicino a ciò che vedremo nei prossimi mesi.

Digital Dreams ha in ogni caso condiviso la lista delle mod utilizzate: scaricandole da questo indirizzo (scorrendo fino al file ‘modlist 2022’), sarà possibile anche per voi rendere il gioco bello da vedere.

Restando in tema, da poche ore CD Projekt ha deciso di fare chiarezza sullo sviluppo delle (vere) versioni next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, facendo tirare un mezzo sospiro di sollievo ai giocatori di tutto il mondo.

Ma non solo: ricordiamo anche che prossimamente è previsto anche un nuovo capitolo della saga che CD Projekt promette essere davvero straordinario, sebbene al momento manchino tutti i dettagli del caso.